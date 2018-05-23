Франция заняла жесткую позицию по G7

Франция готова подписать заключительное коммюнике саммита G7 лишь в том случае, если на встрече будет достигнут прогресс по трем основным пунктам разногласий между США и ЕС – торговым пошлинам на сталь и алюминий, ядерной сделке с Ираном и Парижском климатическом соглашении. В противном случае Елисейский дворец оценивает шансы принятия совместных итоговых документов встречи как минимальные.

По информации западных СМИ, такую позицию занимает французский президент Эммануэль Макрон после встречи с премьером Канады Джастином Трюдо. Именно в канадской провинции Квебек завтра начнется встреча глав G7.

При этом Франция заявляет о том, что шесть членов «большой семерки» выступят против США единым фронтом, поскольку не имеют серьезных разногласий в позициях. Однако шансы на то, что Дональд Трамп изменит проводимую политику, в Елисейском дворце считают минимальными. Поэтому главы Канады и Франции обсудили на встрече в Оттаве возможное решение проблемы, сообщает французское агентство France-Presse. В частности, называется «минимальный» вариант, при котором итоговое коммюнике выпустит только принимающая сторона – Канада. Или возможно подписание двух документов – отдельное заявление «шестерки» по спорным вопросам, и декларация «семерки» по остальным вопросам саммита.

Напомним, 6 июня Ангела Меркель, выступая на заседании Европейской народной партии, призвала европейцев объединить свои позиции в вопросах противодействия введению США торговых пошлин.