Трамп и Мэй отказались официально встречаться на G7

В графике встреч британского премьера Терезы Мэй в рамках саммита G7 не запланированы официальные переговоры с Дональдом Трампом. Лидеры предполагают лишь неформальную встречу. Причиной этого называют охлаждение отношений между лидерами двух стран.

Как сообщают западные СМИ, сославшись на источник, близкий к президенту Трампу, глава Белого дома остался недоволен последними телефонными разговорами с госпожой Мэй. По мнению американской стороны, глава британского правительства взяла слишком менторский, «учительский» тон и пытается использовать свои контакты с Трампом для получения односторонней выгоды для Британии. «Не обижайся, но она как школьная учительница. Не думаю, что у нее с кем-то хорошие отношения», - цитируют слова источника СМИ. Кроме того, сало известно, что Дональд Трамп скорее всего покинет Канаду раньше других участников саммита.

В то же время, Тереза Мэй, прибыв в Канаду, призвала страны – участницы G7 дать пропорциональный ответ на американские действия в сфере экономики. В Лондоне говорят, что их премьер прилетела на встречу с целью не допустить начала торговой войны между Старым и Новым светом.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон выразил уверенность в том, что его страна и Канада не пойдут на уступки Америке до тех пор, пока США не изменят свою позицию по введению торговых пошлин, ядерной сделке с Ираном и участии страны в Парижском климатическом соглашении.

Напомним, Евросоюз предпринял меры в ответ на введение США торговых пошлин на сталь и алюминий для европейских и некоторых других стран. На днях Ес объявил о введении ответных пошлин на несколько десятков видов продукции американского производства – в основном металлургии, сельского хозяйства, легкой промышленности, некоторых видов техники и другие. Кроме того, ЕС выработала шаги по защите европейских компаний от вторичных санкций США после выхода из иранской ядерной сделки.