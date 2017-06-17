Премьер-министра Канады обвинили в сексуальных домогательствах 20-летней давности

Одна из газет в Британской Колумбии в 2000 году публиковала статью, в которой утверждалось, что нынешний премьер-министр Канады приставал к девушке на музыкальном фестивале. Джастин Трюдо якобы трогал одну из присутствовавших на мероприятии журналисток.

Нынешний премьер-министр Канады известен своими взглядами на равенство полов. Ему удалось сформировать кабинет министров, который оказался сбалансированным в гендерном плане. Сделал он это при вступлении на пост в 2015 году. Пресс-секретарь Джастина Мэтт Паскуццо отметил, что сам Трюдо всегда относился к женщинам уважительно, не предпринимая действий, которые могли бы быть восприняты негативно.

В статье, к которой рассказывалось о том, что премьер-министр трогал девушку на фестивале, было указано, что перед ней он извинился. Но при этом Джастин уточнил, что не стал бы поступать подобным образом, знай что она работает журналисткой в одной из газет. Но многие считают, что не важно, какую должность занимала девушка на тот момент, Трюдо должен был задуматься о последствиях.