Ким Чен Ын прибыл в Сингапур

Самолет с Ким Чен Ыном на борту прибыл в аэропорт Чанги в Сингапуре. На земле его встретил глава внешнеполитического ведомства принимающей стороны Вивиан Балакришнан.
Об этом господин Балакришнан сообщил в Twitter и проиллюстрировал запись фотографией, на которой пожимает руку северокорейскому лидеру у трапа его самолета. К слову, интрига с воздушным судном, на котором Ким Чен Ын прилетит на саммит, сохранялась до последнего. Причиной этого назывались соображения безопасности. По одной из версий, глава КНДР мог воспользоваться либо личным ИЛ-62, либо бортом, предоставленным авиакомпанией Air China. В результате председатель трудовой партии Кореи выбрал Boeing 747. Одновременно с ним в Чанги прилетели еще два самолета – личный борт Ким Чен Ына и грузовой самолет ИЛ-76, на котором, скорее всего, перевозили автомобили кортежа.
По данным журналистов, северокорейский лидер остановился в отеле «Сент Реджис». Там он будет жить все время своего пребывания в Сингапуре.
Напомним, 12 июня состоится встреча Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом. СМИ сообщали, что американский президент хотел бы провести личную встречу со своим корейским визави еще до начала официальных переговоров. На приватной беседе присутствовать будут только переводчики.
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