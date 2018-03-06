Британская бизнесвумен призвала провести ещё один референдум по выходу из ЕС

Джина Миллер заявила, что депутаты ведут грязную игру в дебатах о выходе Британии из ЕС, и предложила провести новый референдум за выход страны из Европейского Союза.

Во вторник Тереза Мэй одержала безоговорочную победу над критиками «брексита» в Парламенте. Поправка, позволявшая парламентариям контролировать ход переговоров о выходе страны из ЕС, провалилась с небольшим перевесом.

Бизнесвумен Джина Миллер заявила, что больше нельзя пересматривать старые аргументы, и призвала премьер-министра представить наиболее выгодное для страны решение по выходу из ЕС и обеспечить свободу голосования на референдуме. Женщина сравнила политиков со львом из «Волшебников страны Оз», который не может найти мужество. Миллер уверена, что данное решение принесёт пользу бизнесу и всему населению Великобритании.

Напомним, что первый Референдум за выход Великобритании из Европейского Союза был проведён 22 июня 2016 года. Тогда 51,9% британцев проголосовали за выход из ЕС, а явка электората составила 72% от общего числа жителей, что равно 45,5 миллионам.