На Донбассе принудительно посадили на землю украинский «Бекас»

Сегодня, 16 июня, в Донбассе украинские силовики вынудили к посадке легкомоторный самолет «Бекас», который оказался в зоне проведения военной операции.

Инцидент произошел между 6 и 7 часами утра неподалеку от поселка Раздольное Донецкой области. Самолет зафиксировал пункт воздушного наблюдения, бойцы которого передали информацию украинским ПВО. После этого двухместный самолет был принудительно посажен на землю. В нем находились двое граждан Украины. Они задержаны.

По информации пресс-центра операции объединенных сил, у задержанных не было разрешения на полеты в зоне ООС. Их доставили в полицию, которая и будет решать вопрос о привлечении правонарушителей к ответственности.

Напомним, 1 мая 2018 года Украина объявила о том, что антитеррористическая операция в Донбассе закончена, вместо нее начинается операция объединенных сил. Соответствующий указ был подписан президентом Украины Петром Порошенко. Как заявил Сергей Наев, возглавляющий ООС, основное отличие двух операций в том, что ООС – это военная акция.