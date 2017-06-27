Немецкие СМИ: министр МВД не хочет работать с Меркель

Немецкий министр внутренних дел Хорст Зеехофер скептически отнесся к перспективе дальнейшей совместной работы с Ангелой Меркель. Об этом сообщили солидные немецкие издания Die Welt и Welt am Sontagg.

Оценку совместной работе министр дал 14 июня в ходе встречи членов кабинета – приверженцев партии ХСС с Александером Добриндтом, который возглавляет земельную группу партии в Бундестаге. «Я больше не могу работать с этой женщиной», - цитируют слова Зеехофера журналисты. И добавляют, что министр произнес эту фразу дважды.

Причиной противоречий министра МВД и федерального канцлера Германии является разный подход к миграционной политике. В ХСС считают, что проблему нужно решать на региональном уровне и выдворять из страны мигрантов, которые либо уже зарегистрированы в других странах, либо получили отказ в виде на жительство в Германии. Напротив, в ХДС, которую возглавляет Ангела Меркель, придерживаются мнения, что проблему мигрантов следует решать только в общеевропейском контексте.

На прошедшей неделе в Германии должны были представить миграционный план, однако его не удалось согласовать во многом из-за разных позиций основных политических партий страны. А если учесть, что господин Зеехофер возглавляет Христианско-социальный союз (ХСС) в Баварии, то разногласия двух политиков грозят привести к правительственному кризису в стране, отмечают СМИ. Напомним, ранее Зеехофер обсуждал вопросы противодействия нелегальной миграции с австрийским премьером Себастьяном Курцем и также с ним. После этого Курц заявил о том, что «создана ось желающих» ужесточить миграционную политику, и что Австрия уже достигла взаимопонимания в этом вопросе с Италией.