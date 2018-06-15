Петиция с призывом не повышать пенсионный возраст для россиян набрала больше миллиона подписей

Электронная петиция с призывом не повышать пенсионный возраст для россиян в считанные дни набрала более миллиона подписей.

Автором обращения стала профсоюзная организация «Конфедерация труда России». В своем обращении к президенту, спикерам Думы и правительству страны они ссылаются на данные Росстата о средней продолжительности жизни населения страны. Дело в том, что, согласно официальной статистике, в 62 субъектах федерации ожидаемая продолжительность жизни мужчин меньше 65 лет, а в трех не дотягивает даже до 60. Таким образом, говорят авторы петиции, 40% мужчин и 20% женщин в стране попросту не доживет до пенсии. Кроме того, представители профсоюзов уверены, что основная причина дефицита пенсионного фонда в том, что значительная часть трудоспособного населения России работает в «тени», то есть за таких работников взносы в ПФ не уплачиваются. Если бы проблему теневого рынка труда удалось решить, Пенсионный фонд мог бы дополнительно получать 2,2 триллиона рублей в год, нынешние условия выхода на пенсию можно было бы сохранить, да еще и средний размер пенсии превышал бы 13 тысяч рублей.

Онлайн – обращение разместили на сайте Change.org, к 14 часам 17 июня его подписали уже почти 1 млн. 25 тысяч граждан. Напомним, в Госдуму проект закона, который предполагает повышение возраста выхода на пенсию для мужчин до 65 лет, а для женщин – до 63. Повышение должно проходить поэтапно, начаться в 2019 и закончиться в 2034 году. Против уже высказались профсоюзы. Например, Федерация независимых профсоюзов выступила с предложением смягчить пенсионные условия для женщин, подняв их возрастной порог на 5 лет вместо 8.