Совет ЕС продлил санкции в отношении Крыма и Севастополя

Крым остается под запретом для европейского бизнеса. Сегодня, 18 июня, совет ЕС продлил действие экономических санкций в отношении Крыма и Севастополя до 23 июня 2019 года.

Как говорится в коммюнике пресс-службы европейского Совета, компаниям из Европы и ее отдельным гражданам запрещено импортировать товары и услуги с полуострова, а также экспортировать туда свою продукцию в некоторых оговоренных сферах экономики: добыча полезных ископаемых, в первую очередь, нефти и газа, транспорт, энергетика и телекоммуникации. Также под запретом осталась инвестиционная деятельность европейцев в Крыму, а также туризм.

Санкции в отношении Крыма впервые были введены Европейским Союзом в 2014 году после того, как по результатам референдума полуостров вышел из состава Украины и присоединился к России. С тех пор ежегодно в июне совет ЕС продлевает крымские санкции. Ранее Италия высказывала намерения поднять вопрос об отмене антироссийских санкций.

Напомним, в ходе прямой линии 7 июня президент России Владимир Путин заявил, что вопрос Крыма «закрыт окончательно», и полуостров не вернется в состав Украины.