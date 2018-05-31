Константин Бабкин: логично, что аграрные партии РФ объединятся на базе «Партии Дела»

Недавно руководитель «Федерального Сельсовета» Василий Мельниченко рассказал, что процесс объединения аграрных партий (в нем сейчас участвуют «Партия Возрождения Села», партия «Возрождение аграрной России» и «Объединенная аграрно-промышленная партия») идет своим ходом. Союз организуется на базе «Партии Дела» и намерен выступить серьезной политической силой на выборах в Госдуму РФ 2021 года.

В интервью для ИА REGNUM лидер «Партии Дела» Константин Бабкин рассказал о ходе объединения.

Как заявил Бабкин, Россия давно нуждается в консолидации сил аграриев, которые не имеют своего представительства в политике. В настоящее время ведется обсуждение относительно структуры и руководящих органов нового союза, который будет организован на базе «Партии Дела». По словам Константина Бабкина, это логично, ведь «Партия Дела» сильна, имеет юридический задел и обладает реальным опытом участия в разных избирательных кампаниях.

Константин Бабкин также поддержал состоявшуюся передачу системы торговых представительств от Минэкономразвития Минпромторгу. По его мнению, теперь торгпредставительства будут работать более целенаправленно.