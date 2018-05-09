Нетаньяху приветствовал решение США покинуть СПЧ ООН

Бьямин Нетаньяху горячо приветствовал «мужественное решение» США выйти из состава совета ООН по правам человека. Об этом первый министр Израиля написал в своем Twitter.

Израильский премьер заявил, что, вместо того, чтобы решать реальные проблемы, СПЧ сфокусировалось на Израиле, который является единственной «подлинной демократией на Ближнем Востоке». Нетаньяху также отдельно поблагодарил американского президента Трампа, госсекретаря Помпео, а также постпреда Соединенных Штатов при ООН Хейли противодействовать лжи СПЧ ООН.

Ранее Ники Хейли обвинила СПЧ ООН в формальном подходе к работе и лицемерии. Однако, подчеркнула она, США могут вернуться в состав совета, если он будет реформирован. В свою очередь, Майк Помпео назвал Соединенные Штаты лидером по продвижению прав человека в мире и заявил, что поддерживает мнение своего президента, который считает СПЧ «позором для ООН».

В российском представительстве в ООН уже отреагировали на решение американской администрации. Там заявили, что США пытались использовать совет по правам человека исключительно для продвижения интересов своей страны.

Напомним, в Белом Доме заявили о намерении США покинуть совет ООН по правам человека. В этот раз причиной такого решения назвали позицию совета по поводу палестино – израильского конфликта. Ранее в мае Ники Хейли раскритиковала решение СПЧ создать международную комиссию для расследования столкновений израильских силовиков и палестинцев в Газе, где массово пострадали арабские жители. При этом, заявила постпред США, совет обходит вниманием проблемы в Иране, Мьянме и других точках, где права человека нарушаются систематически.

В 2017 году США также угрожали покинуть СПЧ. В прошлый раз американцев не устроило то, что в состав совета входят страны, в которых якобы постоянно нарушаются права человека.