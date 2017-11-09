В Лондоне опасаются встречи Путина и Трампа до саммита НАТО

В Лондоне опасаются, что встреча президентов Путина и Трампа до проведения саммита НАТО в июле этого года может пошатнуть «приверженность» США Альянсу.

О том, что вскоре состоится встреча российского и американского президентов, стало известно после того, как главы государств поговорили по телефону в марте этого года. Однако точных сроков ее проведения не называлось. Официально и Кремль, и Белый Дом говорят, что конкретные параметры встречи пока не прорабатываются. Хотя Дмитрий Песков сообщил журналистам, что встреча двух лидеров возможна уже этим летом.

Однако недавно Bloomberg и Washington Post со ссылкой на собственные источники сообщили, что президенты встретятся в июле в Европе - туда Трамп должен прилететь для участия в саммите НАТО. Якобы встреча возможна либо до заседания 11 июля в Брюсселе, либо после визита американского президента в Лондон 13 июля.

Согласно источникам The Times в британском правительстве, на Даунинг-стрит обеспокоены тем фактом, что лидеры России и США могут увидеться до уже оговоренных европейских встреч Трампа. Англичане считают, что такая последовательность встреч может изменить в худшую сторону приверженность США Североатлантическому альянсу. «Все обеспокоены тем, что происходит, и боятся за будущее альянса», - заявил источник. Поэтому в Лондоне считают, что для Британии было бы гораздо лучше, если бы российско – американская встреча состоялась после приезда Дональда Трампа в Соединенное Королевство.

Напомним, ранее Дональд Трамп публично заявлял о необходимости вернуть Россию в состав Большой восьмерки, а также назвал Крым российским во время заседания G7 в Канаде.