Австрийские СМИ: встреча Путина и Трампа состоится в Вене 15 июля

Австрийские СМИ сообщают о том, что в Вену начали прибывать сотрудники дипломатических ведомств и спецслужб России и США, занятые подготовкой встречи на высшем уровне. Возможной датой встречи называют 15 июля.

Об этом, в частности, сообщила австрийская Kronen Zeitung. Согласно источникам, издания, сейчас дипломаты в Вене уточняют детали предстоящей встречи.

Однако Кремль пока что не комментирует информацию о предстоящей встрече президентов двух стран. В пятницу, 22 июня, Дмитрий Песков заявил журналистам, что не готов говорить о конкретных сроках, а информация будет предоставлена по мере готовности. Напомним, ранее в СМИ просочилась информация о том, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа возможна в ходе европейского турне последнего. Трамп собирается присутствовать на саммите НАТО 11-12 июля, а потом посетить Великобританию с официальным визитом 13 июля. Предполагалось, что встречу с Путиным глава Белого Дома проведет либо до поездки в штаб-квартиру Альянса, либо после визита в Лондон. При этом на Даунинг-стрит неофициально выражали опасения, что президенты США и России встретятся до запланированных мероприятий, на которых предполагается обсуждать противодействие «агрессии» России.