Страны – члены ЕС создадут силы быстрого киберреагирования

Силы быстрого реагирования, призванные обезвреживать киберугрозы, создадут шесть стран – членов Евросоюза. Еще несколько государств содружества поучаствуют в проекте без подписания соглашения. Об этом в Люксембурге на заседании Совета ЕС рассказал глава оборонного ведомства Литвы Раймундас Кароблис.

По его словам, основными партнерами станут Испания, Нидерланды, Литва, Эстония, Хорватия и Румыния. Их совместная работа предполагает обмен не только информацией, но и сотрудниками, а также научными разработками. Силы быстрого реагирования должны будут выработать инструменты борьбы с хакерскими атаками и другими угрозами в киберпространстве. Планируется также проводить совместные учения для обеспечения безопасности в этой сфере.

Напомним, официальные органы в Германии в феврале и начале июня этого года заявляли об ответственности российских хакеров на сайты двух немецких министерств, а также энергосети страны. Однако никаких доказательств таких выводов предоставлено не было. Ранее США обвиняли китайских хакеров в слежке за американскими и азиатскими компьютерными системами оборонными подрядчиками, в результате которой злоумышленники даже получили возможность менять траектории спутников связи.