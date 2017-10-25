Москалькова будет ходатайствовать об освобождении моряков с «Норда»

Татьяна Москалькова будет ходатайствовать перед компетентными органами Украины об освобождении и возвращении в Россию моряков рыболовецкого траулера «Норд», которые были задержаны в марте этого года в Азовском море.

Как сообщили в пресс-службе омбудсмена после ее встречи с экипажем «Норда», Москалькова «поражена ситуацией», при которой моряки фактически находятся в заложниках, не являясь гражданами Украины, а их семьи страдают без своих родных.

Ранее сообщалось, что Татьяна Москалькова приехала поездом в Киев после договоренности президентов России и Украины о посещениях правозащитниками россиян и украинцев, которые находятся под стражей. В России сейчас находится украинская коллега Москальковой Людмила Денисова, которая пытается встретиться с осужденным украинским режиссером Олегом Сенцовым.

Кроме российских моряков, Москалькова планирует увидеться с осужденным в Украине военным Максимом Одинцовым. Суд приговорил его к 14 годам тюрьмы за госизмену и дезертирство. Однако разрешение на эту встречу еще не получено.

Татьяна Москалькова также заявила, что не сможет в этот приезд посетить Кирилла Вышинского, находящегося в СИЗО. По ее словам, это связано с паритетностью визитов омбудсменов двух стран к своим согражданам.