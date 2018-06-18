Дания может заблокировать либо отсрочить «Северный поток – 2» и хочет обсудить его на общеевропейском уровне

Датский премьер Ларс Лекке Расмуссен считает, что его страна «не в состоянии» самостоятельно решить вопрос выдачи разрешений для «Северного потока – 2», сначала реализацию этого проекта нужно вынести на общеевропейское обсуждение. Об этом он заявил во время пресс-конференции, которую провел во вторник вместе с украинским премьером Владимиром Гройсманом.

Глава датского кабинета рассказал, что на рассмотрении в парламенте страны находится законопроект, принятие которого даст возможность правовым способом либо заблокировать, либо отложить строительство газопровода. Расмуссен также сказал, что Дания пока что не определилась, когда же будет принято решение по «Северному потоку – 2». И, поскольку строительство газопровода имеет и общеевропейскую, и геополитическую составляющие, считает необходимым вынести его обсуждение «на европейский стол переговоров».

Дипломатические источники считают, что такая позиция Дании связана с сильным давлением США, которые стремятся заполучить европейский рынок для своего сжиженного природного газа. В то же время, Копенгаген не хочет портить отношения и с другим своим партнером, Германией, которая высказывается однозначно за проект.

Напомним, на сегодня Дания остается единственной из пятерки стран, которая пока что не выдала разрешения, необходимые для начала строительства «Северного потока – 2».