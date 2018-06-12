Главы ЕС договорились о подписании нового миграционного соглашения

Более десяти часов пришлось провести за столом переговоров главам государств – членов ЕС, прежде чем были выработаны окончательные положения итогового документа саммита в Брюсселе. В нем определены основные положения и принципы новой миграционной политики Европейского Союза.

Политики сумели разрешить основные разногласия в миграционном вопросе, сообщают мировые СМИ. Хотя ранее сообщалось, что Италия заблокировала принятие итогового документа, коллеги, видимо, смогли доказать итальянскому премьеру Джузеппе Конти целесообразность предлагаемых изменений. В результате под документом будут стоять подписи представителей всех членов ЕС.

По заявлениям европейских политиков, новая договоренность предполагает добровольное размещение странами ЕС беженцев, позиция Италии об обязательном распределении прибывших в Европу между всеми странами союза не получила поддержки. Договоренности также предполагают строительство специальных центров - в них мигранты будут оставаться до тех пор, пока не будет решен вопрос об их дальнейшем пребывании в странах Евросоюза. Также предполагается выделить еще один транш в размере 3 миллиардов евро Турции, которая частично принимает на себя миграционный удар.

Комментируя итоги переговоров, французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что страны ЕС постарались максимально совместить свое желание защитить собственные границы с рекомендациями международных организаций, в том числе подразделения по правам человека ООН, а также с работой внутри стран Африки и Ближнего Востока, из которых идет основной поток мигрантов.

Хотя итоговый документ саммита будет принят, лидерам Евросоюза, очевидно, так и не удалось разрешить все противоречия до конца. Комментируя договоренности, немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что впереди еще предстоит много работы по согласованию различных взглядов разных стран.