Западные СМИ: Трамп предлагал Макрону торговые преференции за выход из ЕС

Во время апрельской встречи в Белом Доме Дональд Трамп предлагал французскому коллеге Эммануэлю Макрону выйти из Евросоюза. Об этом со ссылкой на собственные источники заявила The Washington Post.

По сведениям издания, Трамп предложил взамен заключить торговое соглашение между США и Францией на условиях гораздо более выгодных, чем для ЕС в целом. Кроме того, американский президент заявил, что в торговом смысле Европейский Союз ведет себя «хуже Китая».

СМИ сообщают, что в американской администрации отказались комментировать эту информацию.

Напомним, в конце апреля этого года Макрон посетил Вашингтон, где два президента обсудили ядерную сделку с Ираном, а также согласовывали действия в отношениях с Россией. В начале июня накануне канадского саммита G7 лидеры двух стран провели телефонные переговоры. Президент Франции тогда отказался комментировать их, в шутку сравнив разговор с Трампом с рецептом сосисок, о котором людям лучше не знать.