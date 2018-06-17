Глава МВД Германии собрался в отставку из-за проблемы с мигрантами

Глава МВД Германии Хорст Зеехофер публично заявил о том, что намерен в ближайшие три дня отказаться от своего министерского поста, а также оставить кресло партийного лидера Христианско-социального союза. Об этом он заявил немецкому агентству DPA сегодня, после завершения партийного собрания в Мюнхене.

Зеехофер по-прежнему считает, что достигнутые на брюссельском саммите ЕС договоренности не соответствуют интересам Германии. Ранее министр внутренних дел и политический партнер Ангелы Меркель по коалиции уже высказывал свои взгляды на проблему мигрантов. ХСС даже давало Меркель срок до 1 июля для решения разногласий на общеевропейском уровне. В противном случае Хорст Зеехофер обещал использовать свои министерские полномочия и серьезно ужесточить пограничную работу с мигрантами. В частности, начать высылать тех мигрантов, которые уже были зарегистрированы в других странах ЕС. Федеральный канцлер считает, что брюссельские договоренности суммарно дадут тот же эффект, ведь Испания и Греция отныне будут возвращать на свою территорию беженцев, которые были зарегистрированы в единой европейской системе Eurodac именно в этих странах. Однако Зеехофер считает, что этих мер недостаточно для разрешения проблемы с беженцами в Германии.

Уход Зеехофера из правительства грозит развалить немецкую коалицию и ставит вопрос работу правительства Ангелы Меркель в целом. Пока что Зеехофер рассказал не только о своем вероятном уходе, но и о планируемом «промежуточном шаге» - консультациях со старшим партнером по коалиции, партией ХДС (ее возглавляет госпожа Меркель). Также он сказал, что цель этих переговоров – сохранить дееспособность коалиции.

Источники в партии ХСС рассказали СМИ, что на партийном форуме коллеги пытались отговорить Зеехофера от радикального решения оставить оба его поста, пока политик не подал официальные прошения об этом.

Напомним, в середине июня немецкие СМИ уже сообщали о серьезных разногласиях между федеральным канцлером и министром МВД. Тогда в беседе с однопартийцами господин Зеехофер якобы сказал: «Я больше не могу работать с этой женщиной».