В Польше опасаются перезагрузки отношений Москвы и Вашингтона

В Варшаве считают важной предстоящую встречу российского и американского президентов, но не берутся предсказывать, какие последствия для мировой политики она повлечет.

Глава польского МИД Яцек Чапутович заявил журналистам, что желание Дональда Трампа склонить Владимира Путина к изменению политики «в целом не заслуживает критики». Но для оценки встречи нужно узнать, каким будет ее результат.

В то же время, дипломат заявил, что определенные опасения по поводу возможной перезагрузки отношений двух стран все же имеются. В этой связи Чапутович считает очень важным тот факт, что незадолго до встречи двух лидеров ЕС оставил в силу антироссийсике санкции. Однако в случае изменений во внешней политике России, считает министр, появились бы некие новые возможности в отношениях Кремля и европейских государств.

Что касается возможных изменений в польской политике, Яцек Чапутович сказал, что Варшава будет исходить из дальнейшего развития событий.

Напомним, 16 июля в Хельсинки пройдет встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом. Планируется, что президенты обсудят широкий спектр вопросов, в том числе – комплексно ситуацию в Сирии. Ранее Трамп заявлял, что в Хельсинки хочет «понять российскую позицию».