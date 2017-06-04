В Токио уже начали подготовку к новой встрече Абэ и Путина

Япония начала подготовку к встрече на высшем уровне - Синдзо Абэ и Владимир Путин приедут во Владивосток на Восточный экономический форум в сентябре этого года.

Об этом представителям СМИ в Токио заявил замминистра иностранных дел Японии Такэо Мори перед началом рабочей встречи с Сергеем Рябковым, своим российским коллегой. На ней представители внешнеполитических ведомств собираются обсуждать вопросы обеспечения безопасности в регионе и в мире. В том числе одним из вопросов для обсуждения должна стать денуклеаризация на Корейском полуострове, сообщают СМИ.

Россия и Япония регулярно проводят дипломатические встречи и консультации, главная цель которых – подписание мирного договора и решение территориальных споров. После Второй мировой войны к России отошла территория курильских островов, на которые до сих пор претендует Токио.

Предыдущая встреча японского премьера Абэ с президентом России состоялась в мае этого года. Кроме того, глава правительства Японии постоянно участвует в работе экономического форума во Владивостоке.