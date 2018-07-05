Британский министр: новые санкции в отношении России не планируются

Саджид Джавид, глава МВД Великобритании, заявил в интервью, что Лондон пока что не собирается вводить новые санкции против России в связи с отравлением в Эймсбери.

Как заявил министр, в отношении происшествия в Эймсбери нужно иметь больше информации и «позволить полиции делать свою работу». Пока что, напомнил Джавид, эксперты лишь установили, что пара британцев была отравлена тем же самым веществом, что и Сергей Скрипаль с дочерью в марте этого года. Однако каким образом могли столкнуться с «Новичком» британские подданные, пока так и не установлено. По данным следствия, Дон Стерджес и Чарльз Роули не посещали мест в Солсбери, в которых проводилось обеззараживание после отравления Скрипалей.

Джавид также подчеркнул, что в марте правительство страны имело достаточные основания утверждать, что за отравлением Скрипалей стоит Россия. Однако по поводу Эймсбери таких сведений нет. Поэтому вопрос о введении дополнительных санкций в отношении РФ речь пока не идет, поскольку Британия не хочет «делать поспешных выводов».

Напомним, 30 июня двое жителей городка Эймсбери, Дон Стерджес и Чарльз Роули, оказались в больнице с симптомами, схожими с картиной болезни Сергея Скрипаля и его дочери. Позже лаборатория в Портон-Даун подтвердила, что они отравились таким же веществом, что и Скрипали в марте этого года. Полиции пока не удалось обнаружить связь между двумя инцидентами. Каким образом пострадавшие из Эймсбери могли вступить в контакт с «Новичком», также неизвестно. Однако санитарные службы королевства утверждают, что опасность заражения для граждан остается минимальной.