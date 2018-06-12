Politico назвало участников американской делегации в Хельсинки

Авторитетное издание Politico опубликовало предполагаемый состав американской делегации на саммите в Хельсинки. В Белом доме опубликованную информацию не подтверждают.

Ссылаясь на полученные из собственных источников документы, Politico заявило, что в состав команды президента Трампа войдут его советники по нацбезопасности Джон Болтон, по политическим вопросам Стивен Миллер и по соцсетям Дэн Скавино. Также на борту президентского самолета получат места замначальник аппарата Белого дома по коммуникациям, а ранее президент Fox News Билл Шайн и пресс-секретарь Сара Сандерс.

В поездку Дональд Трамп отправится в сопровождении жены Мелании. А вот дочь президента Иванка и ее супруг, который является советником президента, Джаред Кушнер якобы останутся на этот раз дома.

В Белом Доме появившуюся в СМИ информацию никак не прокомментировали.

Саммит президентов России и США пройдет в Хельсинки 16 июля. Ранее сообщалось, что Владимир Путин и Дональд Трамп комплексно обсудят ситуацию в Сирии, а также другие вопросы международной политики. Некоторые СМИ сообщали, что проект итогового заявления встречи уже готов.