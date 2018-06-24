Экс-министр здравоохранения возглавил МИД Великобритании

Новым главой внешнеполитического ведомства Великобритании стал Джереми Хант. На Даунинг-стрит сообщили, что ЕЕ Величество Елизавета II уже одобрила это назначение.

Консерватор Хант давно в политике, однако в МИД не служил никогда. После традиционного для британского политического бомонда Оксфорда, где Хант, кстати, учился, одновременно с Дэвидом Кэмероном и Борисом Джонсоном, он входил в теневые кабинеты. Позже работал на разных должностях в правительстве Кэмерона. С 2012 года и до настоящего времени был министром здравоохранения и социальной защиты.

После своего назначения « в критический момент» на должность главы МИД Хант в своем Twitter назвал это событие честью и заявил, что пора поддержать премьера и помочь ей заключить «отличную сделку» по Brexit. Напомним, именно соглашение о выходе из ЕС стало камнем преткновения, о который «споткнулся» накануне английский кабинет. В конце прошлой недели говорилось о том, что министры достигли согласия по поводу создания зоны свободной торговли с Евросоюзом, а также списка беспошлинных товаров. Однако уже в понедельник, 8 июля стало известно об отставке сначала министра по Brexit Дэвида Дэвиса, а вслед за ним и первого дипломата Соединенного Королевства Бориса Джонсона.

В результате, чтобы сохранить свой Кабинет, Терезе Мэй пришлось сделать срочные перестановки. Джереми Хант возглавил МИД страны, Мэтт Хэнкок, опекавший СМИ и культуру, перешел на его место. А культурное ведомство возглавил Джереми Райт.

Некоторые эксперты считают, что назначение Ханта, скорее всего, временное. Британскому премьеру просто был нужен человек, который не будет вступать в дискуссии с госпожой Мэй и даст ей возможность сохранить стабильность внутри кабинета.