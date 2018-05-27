Грузии обещают членство в НАТО

На полях брюссельского саммита генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в будущем Грузия станет членом Альянса. Правда, сроки этого события он не уточнил.

Столтенберг имел короткую встречу с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили. После нее глава Альянса рассказал о том, что НАТО видит успехи кавказской страны на пути реформ и призвал грузинского лидера продолжать преобразования. Он также сказал, что Альянс признает стремление Грузии стать его членом. Кроме того, Йенс Столтенберг поблагодарил Грузию за участие в операции организации в Афганистане – грузинский военный контингент там является одним из самых многочисленных.

Однако в своих высказываниях генсек ушел от обозначения конкретных сроков. Впервые слова о том, что Грузия наряду с Украиной может вступить в НАТО, прозвучали еще десять лет назад, на саммите в Бухаресте.

С тех пор грузинские власти предпринимали попытки получить «дорожную карту» для членства в Альянсе. В частности, такая попытка предпринималась 2013 году. Однако год спустя во время очередного саммита страны НАТО не стали направлять официальное приглашение Грузии, а лишь заявили об укреплении совместного сотрудничества.