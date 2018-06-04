NYT заявила, что в отравлении Скрипалей подозревают ГРУ

Американская The New York Times заявила, что британские следователи подозревают в осуществлении отравления Скрипалей в Солсбери действующих либо бывших сотрудников ГРУ.

Ссылаясь на источники среди американских и британских чиновников, знакомых с расследованием, газета утверждает, что речь идет о той самой разведывательной структуре, которую ранее обвинили во вмешательстве в предвыборную кампанию в США. Сейчас следователи якобы все ближе подходят к тому, чтобы установить личности подозреваемых. В то же время, по сведениям издания, не исключается и версия, что к отравлению причастны сотрудники других российских спецслужб или их «частных подразделений». Газета также утверждает, что в марте этого года перед тем, как из разных стран мира были высланы российские дипломаты, британская сторона ознакомила власти стран – партнеров с данными, которые имелись на тот момент.

Напомним, в минувшую пятницу Минюст США выдвинул обвинения в адрес 12 сотрудников ГРУ в связи с их вмешательством в предвыборную гонку 2016 года. Эти разведчики якобы являлись хакерами, которые взломали серверы Демократической партии и предвыборного штаба Хиллари Клинтон, а позже организовали утечку их переписки в Сеть.