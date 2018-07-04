«Они просто отказались». Британские принцы не захотели встречаться с Трампом

Высокопоставленный источник при дворе Ее Величества Елизаветы ІІ назвал «очень необычным» отказ британских принцев от встречи с президентом Трампом во время чаепития в Виндзорском замке.

Британская The Times, сославшись на осведомленный источник, рассказала, что наследный принц Чарльз и его старший сын герцог Кембриджский Уильям отказались сопровождать королеву во время приема американского президента в Виндзоре. «Они просто отказались от участия», - заявил источник газете.

При дворе называют крайне необычным тот факт, что королева присутствовала на чаепитии одна. Обычно на таких встречах ее сопровождает кто-нибудь из членов семьи. После того, как 97-летний супруг Елизаветы принц Филипп отошел от королевских обязанностей, на официальных мероприятиях Ее Величество, как правило, сопровождал принц Чарльз. Однако он предпочел чаепитию с Трампом заседание собственной компании в Хайгроув и визит на мероприятие в полиции Глостершира. А Уильям и вовсе отправился играть в поло на благотворительном матче.

Что касается самого принца Филиппа, отметала Times, то он волен принимать участие в любых мероприятиях по своему выбору. Однако он не стал появляться вместе с супругой на чаепитии.

Елизавета ІІ пила чай с Дональдом Трампом и его женой у себя в Виндзорском замке в минувшую пятницу, 13 июля. Позже американский президент назвал королеву «невероятной» и заявил, что они «отлично поладили». Однако британцы в Сети осудили заокеанского гостя, который нарушил этикет во время смотра королевской гвардии, идя впереди Ее Величества.