Дональд Трамп: «Переговоры с Путиным должны пройти хорошо»

Сегодня, 16 июля, в столице Финляндии, Хельсинки, проходят переговоры президентов России и Соединенных штатов - Владимира Путина и Дональда Трампа. Это их первая двусторонняя личная встреча. Ранее президенты встречались только в рамках общемировых политических мероприятий в июле и ноябре 2017 года на саммитах в Гамбурге и во Вьетнаме.

На протокольной части беседы президенты озвучили свои ожидания от этой встречи. В их планах, помимо вопросов торговли, ракетных и ядерных отношений в мире, обсудить конфликт в Украине, положение в Сирии и другие «болевые точки» мировых отношений.

Кроме этого Трамп озвучил, что у наших стран есть реальный шанс наладить свои отношения.

Дальнейшая часть беседы продолжается за закрытыми дверями готического зала Президентского дворца и продлится, по данным протокола, около полутора часов.

Напомним, что инициативу в проведении данных переговоров проявил президент США в ходе телефонного переговора в марте этого года.