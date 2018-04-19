Леонид Слуцкий считает, что позиции России и США могут быть приведены к общему знаменателю

Так председатель комитета Госдумы по международным делам прокомментировал журналистам личную встречу между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

«Мы, конечно, надеемся на возобновление полноформатного сотрудничества. Это ключевая задача. И она архиважная как для наших стран, так и для формирования архитектуры мировой стабильности и безопасности. Но насколько ее можно будет решить, насколько можно будет отойти от оголтелой антироссийской риторики в Вашингтоне и перейти частично к конструктиву, сказать пока сложно», – считает Леонид Слуцкий.

Комментируя итоговую пресс-конференцию, российский депутат делает вывод, что лидеры США и РФ по многим вопросам международной повестки дня решили продолжать сотрудничество, в том числе по ключевым досье. Первую личную встречу Путина и Трампа, которая продолжалась на 40 минут дольше запланированных полутора часов, Слуцкий назвал настолько результативной, насколько могла быть.

«Это действительно исторический момент. Обсудили практически все темы, не обошли самые острые вопросы. Хочется верить, что это непросто какое-то временное схождение курсов, а действительно основа для возобновления контактов между двумя крупнейшими мировыми игроками, между двумя членами Совбеза ООН», – выразил надежду Леонид Слуцкий.

В качестве важнейших итогов переговоров между Путиным и Трампом глава международного комитета называет сближение позиции по Сирии, а также однозначные заявления глав государств о невмешательстве России в выборы президента США. Однако Слуцкий не видит пока повода впадать в эйфорию, заявляя, что «ближайшие недели покажут, возобновилось сотрудничество или нет».

«Сейчас, как и после предыдущих встреч, возможен подъем надежд, ожиданий и чаяний на улучшение отношений, но реалии могут оказать более прозаичными. Насколько встреча в Хельсинки может стать доминирующим и переломным фактором в развитии дальнейших отношений между нашими странами – это будет ясно только в ближайшем будущем», – подвел итог депутат Леонид Слуцкий.