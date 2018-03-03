Учеба под прикрытием: россиянку обвиняют в шпионаже против США

В США по подозрению в шпионаже задержана Мария Бутина - 29-летняя гражданка Российской Федерации, член правления организации «Право на оружие». По предварительным данным, она вела свою деятельность по распоряжению высокопоставленного чиновника РФ, который внесен в санкционные списки США.

В 2015 году Мария уехала в Вашингтон на обучение, в это время она замечена в контакте с Национальной стрелковой организацией Америки. По версии Минюста США, именно с 2015 года Бутина занимается разведывательной деятельностью. Но ни данная организация, ни «Право на оружие» не занимаются внешнеполитическими вопросами.

Считают, что девушка использовала личные отношения с гражданином Америки, который имел влияние на политику США. Какими-либо прямыми доказательствами агентской работы Марии Бутиной Минюст США не обладает.

Тем не менее, 16 июля девушка была задержана, и сейчас ей грозит до 5 лет лишения свободы.

В Государственной думе РФ есть мнение, что задержание Марии подстроено протвниками России в США специально к встрече Владимира Путина и Дональда Трампа, которая состоялась с 16 июля в Хельсинки.

В настоящее время Консульство России добивается юридического доступа к Бутиной для представления её интересов и защиты прав.