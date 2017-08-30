Трамп заявил, что верит во вмешательство России в американские выборы

Президент Трамп совершил очередной политический маневр, кардинально изменив свое мнение о причастности России к американским выборам 2016 года.

Всего два дня назад по итогам хельсинского саммита Дональд Трамп публично заявлял, что не имеет оснований для недоверия Владимиру Путину, который заявил о невмешательстве России в американскую предвыборную гонку. Общаясь 17 июля с журналистами в Белом Доме, Трамп сделал абсолютно противоположное высказывание. Он заявил, что доверяет выводам американских разведслужб, что вмешательство России в выборы было. И добавил, что «могли быть и другие люди». И что никакого сговора с Россией не было. После встречи с Владимиром Путиным в Хельсинки Трампу пришлось вынести изрядную долю критики от американских политиков и СМИ, посчитавших, что американский президент уступил позиции своему российскому коллеге. Возможно, именно в этом и кроется причина столь резкой смены убеждений Дональда Трампа.

Напомним, накануне саммита в Хельсинки стало известно о том, что Минюст США выдвинул заочные обвинения 12 российским разведчикам – сотрудникам ГРУ. Они якобы занимались хакерскими действиями, взломав серверы предвыборного штаба Хиллари Клинтон и Демократической партии, а потом организовали утечку их информации в Сеть.