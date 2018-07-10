Японка или Китаянка? - глава МИД Британии забыл, кто его жена

Неловкий случай возник во время дружественного визита главы британского МИД в столицу Китая. Джереми Хант «перепутал» национальность своей жены, Люсии Гуо, и назвал ее японкой, а не китаянкой.

В ходе приветствия, для более теплого приема и для того, чтобы расположить к себе главу китайского МИДа, политик начал рассказывать о своей жене, которая родом как раз из Китая, но ошибся и назвал ее японкой. Конечно, свою оговорку он быстро осознал, и поспешил попросить прощения. Затем он также рассказал, что у них с Люсией трое детей, а родители жены всё также проживают в Китае.

Свой пост Джереми Хант занял после отставки предыдущего главы МИД, Бориса Джонсона, и это его первый визит в Китай в новой должности. Во время своей поездки он хочет обсудить возможности улучшения отношений Китая и Великобритании, вопросы санкций, возложенных ООН на Китайскую народную республику, а также вопросы борьбы с изменениями климата.

В свою очередь Китай надеется на упрощение торговых и инвестиционных отношений с Великобританией.