Ямальские оппозиционные митинги КПРФ потерпели неудачу - эксперт

Задача, поставленная федеральным центром КПРФ перед его региональным отделением на Ямале, не была выполнена — местная оппозиция не объединилась. К такому выводу пришли политические эксперты, комментирующие события за 28 июля. Именно тогда КПРФ провела масштабные протесты против повышения пенсионного возраста по всей стране. На территории ЯНАО оппозиционные митинги коммунистов себя не оправдали. К примеру, в Тарко-Сале протестную акцию КПРФ посетило всего пять человек. Региональное отделение КПРФ включает в себя порядка полутора сотен человек. Выходит, что партия не смогла вывести на улицу даже весь партактив. Об этом рассказывает ИА «ФедералПресс».

Реагируя на событие, политтехнолог Петр Быстров сообщил, что КПРФ выстраивает региональную избирательную кампанию на критике закона об изменении пенсионного возраста. Сложно понять, сколько голосов на этом вопросе удастся набрать в ЯНАО, который является регионом со стабильной социально-экономической повесткой и низким уровнем оппозиционных настроений.

По словам Петра Быстрова, КПРФ всегда было сложно продвигать свои замыслы в ЯНАО. Одним из факторов является отсутствие у партии в этом регионе харизматичных политиков, которые могли бы понравиться электорату, — уточнил эксперт.