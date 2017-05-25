Теракт против России мог случится в Душанбе

14 членов террористической группировки «Партия исламского возрождения» были нейтрализованы в феврале. В марте они планировали серию терактов на территории Таджикистана, в том числе против Российской Федерации.

Теракты планировалось совершить 21 марта 2018 года во время празднования Навруза, нового года иранских и тюркских народов. В числе прочего планировалась атака на 201-ю российскую военную базу, расположенную на территории Душанбе и Курган-Тюбе. Но террористическая ячейка была ликвидирована сотрудниками национальной безопасности за месяц до событий.

Организаторы теракта подготавливались в Афганистане, принимая участие в боевых действиях группировки ИГ (запрещенной в Российской Федерации). В итоге 2 организатора получили 26 лет лишения свободы, остальные 12 участников - по 7 лет.

Также стало известно, что боевики, совершившие теракт в центре Барселоны 17 августа прошлого года, готовили вторую атаку на стадионе ФК Барсы во время испанского чемпионата. Об угрозе удалось узнать во время расследования первых взрывов, из телефона одного террориста.