Переменчивость изречений главная проблема Трампа

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас главной проблемой в отношениях с президентом США Дональдом Трампом выделил переменчивость его изречений.

Маас сообщил, что никогда не думал о том, что когда-нибудь Трамп назовет Россию, Китай и ЕС противниками США. А также добавил, что американский президент может поменять свое мнение и объяснить свои слова оговоркой уже в течении суток. Хайко Маас ожидает от Америки таких же надежных отношений, какие предлагает Берлин.

По словам министра иностранных дел Германии, Трамп проблемный человек, но он не является главной проблемой. На данный момент существенные конфликты происходят в Сирии и Украине, а также стоит отметить важность палестино-израильского конфликта. Хайко Маас отметил, что для разрешения этих конфликтов Берлин нуждается в помощи Вашингтона ровно также, как и в помощи России.

Ранее американский президент охарактеризовал Россию, Китай и ЕС противниками из-за того, как они ведут торговлю.