На Украине задумались о прекращении железнодорожного сообщения с Россией

Украина рассматривает возможность остановки железнодорожного сообщения с Россией. Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Это не первый случай, когда украинский министр озвучивает подобную инициативу. В конце 2017 года Омелян уже предлагал компании «Укрзализныця» пересмотреть свою политику и прекратить движение составов в Россию. Кроме того, он обещал обсудить с автоперевозчиками возможность ликвидации и автобусного сообщения.

Некоторые эксперты полагают, что такое заявление вполне логично в свете приближающейся предвыборной кампании в Украине. В пользу этого мнения говорит и тот факт, что, по данным «Укрзализныци», поезда российских направлений заняли три позиции в пятерке самых прибыльных маршрутов 2017 года. Больше всего дохода (5,8 миллиона долларов) украинская железнодорожная компания заработала на поезде Киев – Москва. Еще два места заняли поезда Одесса – Москва и Киев – Санкт-Петербург. Также в первой пятерке оказались два внутренних маршрута – из Киева во Львов и Одессу.

Напомним, что сейчас в Украину не ездят поезда формирования РЖД. В декабре прошлого года после завершения строительства перегона Журавка – Миллерово все российские поезда, как пассажирские, так и грузовые, идут в обход украинской территории.