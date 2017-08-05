О «большом космическом ударе» объявил Рогозин

Удар по конкурентам планирует глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. По его словам, это станет возможным после начала серийного выпуска космических спутников.

Основными преимуществами такого производства, в сравнении с производством штучных элементов и деталей для спутников, названы бесперебойная связь, интернет и навигация на территории всей страны.

Такое заявление глава корпорации сделал на открытии нового цеха радиозавода в Ярославле. По его словам, именно в периметре этого цеха станет возможным наладить серийных выпуск спутников.

В настоящее время сообщается, что основной партнер в рамках серийного производства еще не определен. Но числе прочих рассматриваются АФК Система, Российские космические системы и Информационные спутниковые системы.

Также Рогозин отметил, что российских космос сможет возродить только привлечение частных инвестиций.

Сейчас Роскосмос занят производством сверхтяжелой космической ракеты. Такая ракета сможет доставлять на орбиту около 70 т груза. Испытания должны состояться в 2028 году.