У российских подлодок появится «вечный» ядерный реактор

В России создали и испытали «вечный» атомный реактор для подводных лодок, который позволит этим судам обходиться без «подзарядки» и не прерывать службу.

Об испытаниях активных зон нового типа сообщается в отчете за 2017 год машиностроительного подразделения «Росатома» - ОКМБ имени Африкантова. Именно это подразделение госкорпорации занимается разработками и созданием ядерных силовых установок для разных типов кораблей.

В отчете говорится об испытаниях активной зоны реактора, которая способна обеспечить без перезагрузки весь жизненный цикл атомной субмарины. Сейчас подлодки вынуждены прерывать свою службу примерно на месяц каждые 5 – 10 лет и становиться в док для перезагрузки ядерного топлива. По словам эск-командующего Северным флотом Вячеслава Попова, создание «вечного» двигателя для атомных подлодок значительно поднимет КПД использования подлодки и боеготовность флота в целом.

Нужно отметить, что новая разработка ОКМБ Африкантова уникальна, аналогов ей не существует.

Также в отчете компании сообщается об испытаниях новой активной зоны реактора для лодок 4 поколения. К ним относятся субмарины типа «Борей» и «Ясень». Как сообщают СМИ, в ближайшем будущем военно-морской флот должен получить 7 новых подлодок класса «Ясень».