Безвизовые отношения с еще одной страной готовит МИД России

До конца 2018 года у российских туристов появится возможность путешествовать по всей Южной Америке без оформления виз. Суринам - последнее государство этого континента, которое отказывается от визы с РФ.

Представители МИД сообщают, что все соглашения с Суринамом уже подписаны. Осталось закончить только некоторые формальные процедуры. В настоящее время интересы России в столице Суринама, Парамарибо, представляет посол Российской Федерации в Бразилии.

Не так давно безвизовый режим был введен с другой южноамериканской страной - Коста-Рикой. Таким образом, безвизовый режим уже со всеми государствами Южной Америки значительно упростит составление комплексных туров по континенту.

Что касается транспортного сообщения с Суринамом, сообщается, что наиболее удобный способ попасть в страну - стыковочные рейсы через Амстердам.

Не так давно Владимир Путин подписал закон, который позволит до конца этого года в Россию без оформления виз могут попасть уже побывавшие в стране иностранные болельщики ЧМ по футболу. Для этого им достаточно будет предъявить паспорт болельщика. Также стало известно, что такой безвизовый режим может быть продлен до проведения Универсиады-2019.