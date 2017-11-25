В Пальмиру, Алеппо и Дамаск за сувенирами: Сирийские власти намерены развивать религиозный туризм для россиян

Сирия планирует возобновлять туристические маршруты к религиозным и культурно-историческим местам, а также пляжный и горно-экологический туризм.

Основной упор делается именно на храмы и мечети. По словам посла Сирии Рияда Хаддада, религиозные достопримечательности Дамаска и Пальмиры могут быть интересны не только мусульманам. Например, в городе Маалюль есть христианский храм, в Дамаске - древние мечети, которые будут интересны для визита представителям разных религий.

Кроме этого, в настоящее время быстрыми темпами идет реконструкция Пальмиры - античного города, который в 2015 году был захвачен боевиками, и сильно пострадал в ходе военных действий. Сейчас Пальмира возвращена в управление Дамаску.

В восстановлении исторических мест и зданий в Пальмире и Алеппо принимают участие также и российские специалисты.

По словам посла, сейчас в республике туристам уже ничего не угрожает. Этим летом между Дамаском и Москвой возобновились регулярные рейсы, а визу для визита достаточно просто получить в посольстве Сирии в Москве - достаточно подать необходимые документы.

Не так давно специалисты ООН подсчитали экономические потери Сирии за 7 лет ведения боевых действий. По их информации, общий ущерб составил более 390 млрд долларов. При этом в расчетах не учтены человеческие потери, а также отток рабочей силы из страны.