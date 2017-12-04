В Кремле прокомментировали возможность запрета на полеты «Аэрофлота» в США

Дмитрий Песков назвал действия Вашингтона непредсказуемыми, но пока опроверг запрет на полеты в США для лайнеров «Аэрофлота».

Пресс-секретарь президента РФ сообщил журналистам, что пока что никакой официальной информации на этот счет от американской стороны не поступало. А значит, на данный момент речь о запрете не идет. Впрочем, чиновник отметил, что Вашингтон – достаточно непредсказуемый международный партнер, от которого «можно ждать что угодно».

Напомним, США заявили о новых санкциях в отношении России в связи с отравлением Скрипалей в британском Солсбери. Первый пакет санкций должен заработать уже с 22 августа, он предполагает остановку экспорта в Россию электронных устройств, имеющих двойное назначение. А через три месяца возможен ввод второго пакета санкций, в числе которых и запрет на полеты в США самолетов «Аэрофлота». Условием для отказа от санкций в Вашингтоне назвали гарантии отказа России от использования химоружия. СМИ сообщают, что информация о возможных американских санкциях привела к падению стоимости акций российской авиакомпании на 11%.