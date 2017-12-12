Российские онкологи выразили готовность помочь первой леди Сирии, Асме Асад

Проверенные методы лечения в России рака молочной железы могут помочь жене президента Сирии, Башара Асадова, - заявил врач-онколог Евгений Черёмушкин, кандидат медицинских наук.

Для начала онколог рекомендует Асме Асад прилететь в Россию для постановки точного диагноза. На сегодняшний день существует несколько методик лечения этой болезни: лучевая терапия, лечение с помощью гормонов, а также хирургический и терапевтический методы. Дальнейший выбор о лечении будет стоять непосредственно за женщиной, но вначале необходимо провести биопсию, для определения необходимой масштабности и хода работ.

Также Черёмушкин отметил, что в наше время рак молочных желез, к сожалению, очень распространенное заболевание. Отчасти, именно поэтому методы его лечения в России уже достаточно отработаны и успешно применяются.

8 августа стало известно о том, что у первой леди Сирии, Асмы Асад, диагностировали злокачественную опухоль молочной железы. С учетом того, что болезнь обнаружена на ранней стадии, есть шансы успешно с ней справиться.

Асме Асад 11 августа исполнится 43 года. Известно, что у них с Башаром Асадом трое детей. Старшему сыну семнадцать лет, дочери - пятнадцать лет и младшему сыну - четырнадцать.