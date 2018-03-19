Россию снова обвинили во взломе США

Российским хакерам удалось взломать базы данных избирательных округов штата Флорида перед предстоящими выборами в конгресс США, - заявил на днях Билл Нельсон, сенатор-демократ штата.

По его словам, русские взломали систему регистрации в выборах для того, чтобы иметь возможность корректировать данные избирателей, удалять или добавлять информацию. Нельсон, совместно с Марко Рубио, предупредили ответственных лиц о том, что данные подсчета голосов в результате могут не соответствовать действительности, и призвали их быть более внимательными. «Русские слишком умные и действуют тайно», - комментирует ситуацию Билл Нельсон.

По мнению директора Института политических исследований, Сергея Маркова, основная причина подозрений американцев в том, что Россия принимает активное участие в их политике, кроется в том, что США первоначально сами «бросают» обвинения в строну РФ. Но не получают какой-либо обратной связи. Отсюда мнение, что Россия действует тайно. Вторая причина в том, что противники нынешнего президента Америки стараются ограничить его, поэтому упорно говорят о том, что он пришел на пост главы государства только благодаря российским хакерам.

Тем временем эксперты назвали август самым опасным месяцем для кибербезопасности. По их мнению именно в конце лета происходит наибольшее количество утечек корпоративной и инсайдерской информации.