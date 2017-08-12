Эксперт: идея Балакина потребовать компенсацию бизнесу за снос павильонов — демагогия

Недавно кандидат на пост столичного мэра, представитель «Союза горожан» Михаил Балакин анонсировал подачу коллективного иска в отношении московского правительства. В нем будет изложено требование по выплате компенсации представителям местного бизнес-сообщества за снос незаконно возведенных павильонов. В своем комментарии лидер центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов заявил, что господин Балакин просто занимается демагогией. Об этом рассказал сайт Москва-онлайн.

Как заявил эксперт, намерения Михаила Балакина разыграть ситуацию с павильонами связаны исключительно с его желанием провести сильную избирательную кампанию. Здравомыслящие люди понимают, что это демагогия. Дело в том, что необходимые суды уже были пройдены всеми желавшими получить компенсацию предпринимателями. Вот почему с точки зрения здравого смысла и права просто не имеет смысла вновь поднимать тему павильонов.

Олег Иванов полагает, что господина Балакина следует считать «кандидатом-спойлером». Это объясняется тем, что он предпринимает активные действия для получения голосов избирателей, которые могли быть отданы другим кандидатам, если бы он не участвовал в выборах.