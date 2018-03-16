Американские СМИ обосновали, почему Россия непобедима

Одним из главных военных достоинств России американские журналисты назвали особенности национального характера.

Американский интернет-портал We Are Mighty, специализирующийся на военной тематике, составил перечень государств, которые, по мнению его экспертов, невозможно завоевать. В этот список вошли Россия и США, а также Китай, Индия и Афганистан.

Одним из главных препятствий на пути агрессоров в России станет национальный характер, ведь сражаться придется с «каждым русским» на всей территории. «Русские скорее уничтожат свою страну, чем оставят ее захватчикам», констатируют авторы. Кроме того, в числе преимуществ России названы огромная территория в 11 часовых поясах, климатические особенности, а также поддержка стран, которые раньше входили в состав СССР в качестве республик и сохранили доброе отношение к России.

Что касается США, их «козырем» является мощная армия, географические и территориальные особенности, а также тот факт, что в стране разрешено ношение оружия гражданам – по мнению журналистов, это позволит жителям создавать группировки для сопротивления.

Китай «страшен» не только огромной территорией и гигантским населением, но и развитыми технологиями, скопированными в других странах, а также из-за болезней, вызванных перенаселением.

Индия, помимо огромного населения, имеет в «плюсе» морскую стратегию, согласно с которой ее побережья закрыты огромным количеством подлодок. А Афганистан не удастся покорить из-за многонационального состава его населения и сложной гористой местности.