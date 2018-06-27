В Словении бывший комик возглавил кабинет

В Словении комик, прославившийся пародиями на премьер-министров, теперь сам занял это кресло.

Как сообщают СМИ, в парламенте страны за 40-летнего Марьяна Шареца проголосовали 55 депутатов, против – 31. Таким образом, он стал самым молодым премьером страны, опередив в борьбе за этот посту главу местной демократической партии Янеза Яншу.

Шарец занимается политикой уже восьмой год. С 2010 года он был мэром в городе Камник, а после даже баллотировался в президенты страны. Однако гораздо большую популярность среди граждан своей страны новоизбранный премьер приобрел благодаря пародированию политиков, в том числе и своих предшественников – премьеров.

Марьян Шарец – выпускник столичной Академии театра. После учебы он работал журналистом, а также выступал в нескольких комедийных шоу. Он пародировал не только премьера Янеза Яншу, но и президента Словении Янеза Дрновшека, а также Фиделя Кастро и других политиков. Очень популярным был созданный им комедийный персонаж Иван Серпентиншек – ворчливый селянин, который рассуждает о разных проблемах и ругает женщин.

Теперь новому премьер-министру предстоит в течение двух недель сформировать свой кабинет.