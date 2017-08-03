В США облегчат законопроект, направленный на ввод санкций в отношении России

Законопроект, утвержденный для минимизации влияния РФ на грядущие выборы в Америки, скорее всего будет переписан, - заявил сенатор Крис Ван Холлен.

Известно, что ограничительные меры против РФ будут введены в том случае, если национальная разведка подтвердит догадки о том, что Россия планирует вмешательство в промежуточные выборы Соединенных Штатов, которые пройдут в стране в ноябре этого года.

В то же время, по словам Холлена, вводом таких санкций Штаты хотят подойти к такому эффекту, чтобы максимально пострадала только российская экономика, а побочное влияние на мировую экономику при этом было максимально ограничено.

Напомним, что в апреле этого года министр финансов США выступал категорически против ввода санкций в отношении суверенного долга РФ. А в конце июля было объявлено об их ужесточении. Кроме этого вводимые ограничения могут блокировать сделки Газпрома и Роснефти.

В первую очередь действие санкций будет ощутимо для российских банков, горнодобывающих компаний и чиновников.

На настоящий момент Россия выбыла из перечня 33 крупнейших держателей американских ценных бумаг, избавившись от $ 80 млрд, в период с марта по май.