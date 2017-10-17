Отменить пенсионные льготы для депутатов предложила «Единая Россия»

Предложение об отмене всех пенсионных преимуществ для сенаторов и депутатов было внесено Андреем Турчаком на совместном заседании генсовета ЕР.

По его словам, парламентарии не могут рассчитывать на понимание и согласие народа в проведении пенсионной реформы, параллельно не ощущая все вводимые изменения на себе. Кроме этого, участникам ЕР рекомендуется отказаться от доплат к пенсиям даже в тех случаях, если таковые уже возникли.

«Начинать нужно с самих себя. Это справедливо», - прокомментировал Турчак. Данное заявление участники поддержали аплодисментами.

Таким образом, решением генсовета предусмотрено поручение фракции ЕР в нижней палате парламента обеспечить введение нормы по отмене «пенсионных привилегий» депутатов. В видении Андрея Турчака, полноценно данная норма должна быть введена в действие уже 1 января следующего года.

Согласно ранее опубликованным на сайте Госдумы РФ информации, стандартная пенсия депутата, отработавшего в Думе только один срок, составляет около 46 тыс. рублей, более 10 лет - около 63 тыс. руб. При этом денежная ежемесячная оплата действующего депутата составляет 84 тыс.

Напомним, что в июле этого года Дмитрий Медведев заявил о повышении пенсионного возраста с 2019 года.