Трамп готов подумать о снятии санкций с России и озвучил условие

Американский президент ждет, чтобы Россия сделала «что-нибудь хорошее» для США.

Давая интервью агентству Reuters, хозяин Белого Дома озвучил главное условие, при котором он готов рассматривать вопрос о снятии с России экономических ограничений – это сотрудничество по ключевым геополитическим проблемам, в том числе по ситуации в Сирии и на Украине. Причем Трамп считает, что Москва должна предпринять шаги, которые будут расценены в пользу Соединенных Штатов. Без таких шагов любое обсуждение антироссийских санкций невозможно.

Кроме того, Дональд Трамп рассказал, о чем именно говорил с Владимиром Путиным в Хельсинки – это ситуация в Израиле и Украине, статус Крыма, а также «Северный поток – 2». Вопрос о санкциях на встрече президентов не обсуждался.

Напомним, сейчас в отношении Российской Федерации действует сразу несколько пакетов экономических санкций, введенных президентом и конгрессом США. В числе называемых причин этих санкций – якобы незаконная аннексия Крыма, отправление Скрипалей, вмешательство в американские выборы.