Кремль прокомментировал условия Трампа для снятия санкций

Кремль рад приветствовать заявления о том, что США готовы сотрудничать с Россией, но еще больше был бы рад непосредственному началу конкретных действий, - заявил накануне Дмитрий Песков, пресс-секретарь Президента РФ.

Не так давно Дональд Трамп заявил о том, что Америка готова снять наложенные на Россию санкции при условии того, что наша страна примет условия США для совместной работы в спорных вопросах в странах Сирии и Украины, при этом сами условия не конкретизируются. «Есть много моментов, которые мы могли бы помочь друг другу решить», - комментирует Президент США. Одновременно он добавляет, что Владимир Путин ни разу не начинал тему об отмене санкций во время их последней встречи в июле, в Хельсинки.

В свою очередь, один из российских парламентариев, Алексей Чепа, говорит о том, что слова Трампа - это очередная предпринятая попытка завязать какой-либо разговор с РФ. При этом отмена принятых конгрессом США санкций в настоящее время не относится к его власти. «Это только игра слов, попытка показать свое положительное отношение к нашей стране», - заявил Владимир Джабаров, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам.

Соответственно, в настоящее время России нужно смириться с фактом того, что ей какое-то время придется существовать и развиваться в условиях наложенных ограничений.

Напомним, что очередной пакет санкций от США вступает в силу уже завтра, 22 августа. Причина - якобы причастность РФ к отравлению Скрипалей.